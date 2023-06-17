В Риме прошла акция против экономической и антироссийской политики властей Италии Фото: соцсети

В Риме оппозиция провела общенациональную акцию против экономической и антироссийской политики правительства Италии, об этом сообщило РИА Новости.

По данным издания, для участия в протесте из многих городов и областей страны съехались более 15 тысяч человек.

Демонстранты прошли по центральным улицам итальянской столицы, а вблизи Римских форумов состоялся заключительный митинг. С речью, посвященной конфликту на Украине, к собравшимся обратился актер, писатель и певец Мони Овадия.

«…Нам вдалбливают, что конфликт был начат неким черным человеком, который проснулся и решил захватить Украину. Неправда, это мерзкая ложь!», - заявил Овадия.

Он подчеркнул, что начало было предопределено решением о расширении НАТО.

«Они хотят разрушить Россию, а потом сконцентрироваться на Китае», - отметил писатель.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее в Вероне группа итальянских активистов ассоциации «Венето – Россия» провели акцию протеста против поставок западного оружия Киеву у стен античного римского амфитеатра Арена ди Верона.

Активисты несли в руках транспаранты «Россия – друг, НАТО – враг» и «ЕС – сообщник, Италия – служанка».

4 июня в центре Рима сотни людей собрались на антивоенную манифестацию.