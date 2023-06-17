FT: ЕЦБ предупредил, что изъятие активов России подорвет доверие к евро Фото: REUTERS

Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил Еврокомиссию о том, что изъятие прибыли от операций с замороженными российскими активами подорвет доверие к евро, об этом сообщила газета Financial Times.

По данным издания, даже частичная конфискация российских активов в пользу Украины станет плохим сигналом для мировых финансовых рынков.

«Последствия могут быть заметными. Это может привести к диверсификации резервов с отказом от активов, номинированных в евро», - сказано в сообщении ЕЦБ.

В статье отмечалось, что союзники ЕС едины в том, что было бы правильно передать Украине российские активы, однако это «крайне сложно» сделать.

Как писал сайт KP.RU, 13 апреля стало известно, что юристы Еврокомиссии пришли к выводу о необходимости вернуть России замороженные в ЕС активы Центробанка РФ после окончания украинского конфликта.

Специалисты ЕК заявили, что, с юридической точки зрения, активы Центробанка РФ невозможно просто передать Киеву.

Отмечалось, что в Евросоюзе «приходят к отрезвляющему выводу, что замороженные резервы нельзя трогать, поскольку однажды, когда конфликт закончится, их придется вернуть России».