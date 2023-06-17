В Самаре утонул спортсмен во время соревнований по триатлону Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Самаре в субботу во время соревнований по триатлону на Волге утонул 37-летний спортсмен из Екатеринбурга, об этом сообщил сайт SAMARA.KP.RU со ссылкой на пресс-службу Центрального МСУТ СК России.

«Утром спортсмен нырнул в воду с баржи, расположенной на Волге напротив Первомайского спуска, и пропал», - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате поисков мужчину обнаружили мертвым. Предварительная причина смерти - утопление.

Отмечалось, что по факту произошедшего инцидента следователи проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства трагедии.

Как писал сайт KP.RU, в Челябинске мужчина убил собственную дочь, после чего попытался покончить с собой.

Как сообщали, житель Челябинска сперва зарезал ножом свою 9-летнюю дочь, после чего попытался совершить самоубийство, но выжил.

В социальных сетях также сообщали, что нападение на дочь мужчина совершил в то время, пока его жена была на работе.