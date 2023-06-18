До 29 человек увеличилось число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС Фото: Telegram-канал Андрея Алексеенко

Количество погибших при подтоплениях из-за разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС выросло до 29 человек, об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«К сожалению, число погибших выросло до 29. Алешки - 12, Голая Пристань - 13, Новая Каховка - 4. Каждой семье, кто потерял родных, окажем необходимую помощь», - написал Алексеенко.

Глава правительства региона уточнил, что по мере схода воды во всех 3 пострадавших районах в полном объеме развернута работа по ликвидации последствий стихии.

«Работаем несмотря на циничные прицельные удары по спасателям и ремонтным бригадам», - подчеркнул Алексеенко.

Он добавил, что энергетикам уже удалось восстановить электроснабжение 28 улиц в Алешках и шести в Голой Пристани.

Как писал сайт KP.RU, 9 июня премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения на Каховской ГЭС.

Уточнялось, что в состав правкомиссии вошли различные министерства, правоохранительные органы, а также ФМБА и агентство водных ресурсов.

15 июня стало известно, что по данным специалистов полный сход воды произойдет примерно к 20 июня. Днепр должен вернуться в свое русло.

В городах, где пару дней назад вода была по крышу частных домов – Голой Пристани и Алешках – она уже только в низинах. Уровень – примерно до 1,6 метра.

Напомним, 6 июня в результате частичного разрушения Каховской ГЭС, которое произошло после обстрелов ВСУ, произошло затопление нескольких районов Херсонской области.