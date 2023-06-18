Песков: Россия открыта для обсуждения мирных инициатив по Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия открыта для обсуждения мирных инициатив по урегулированию на Украине, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT Arabic.

Песков заявил, что РФ остается открытой для обсуждения мирных инициатив по урегулированию на Украине.

Он подчеркнул, что Россия высоко ценит усилия стран, которые пытаются способствовать этому.

Как писал сайт KP.RU, ранее Дмитрий Песков рассказал о том, что одна из задач специальной военной операции, фактически, выполнена. Конкретно речь идёт о демилитаризации Украины, так как оружия в этой стране стало значительно меньше.

Он отметил, что страны НАТО, под прямым руководством США, начинают всё более активно «влезать» в происходящее на Украине. Это обязывает Россию всё более и более решительно предпринимать меры по обеспечению собственной безопасности.