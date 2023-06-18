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НовостиПолитика17 июня 2023 21:54

Президент ЮАР поблагодарил Путина за объяснение ситуации вокруг украинского кризиса

Сирил Рамафоса также выразил признательность за прием африканской делегации
Сергей ГАПЧУК
Президент ЮАР поблагодарил Путина за объяснение ситуации вокруг украинского кризиса

Президент ЮАР поблагодарил Путина за объяснение ситуации вокруг украинского кризиса

Фото: REUTERS

Президент ЮАР Сирил Рамафоса поблагодарил президента РФ Владимира Путина за объяснение российской позиции по кризису на Украине во время встречи с африканскими лидерами.

«Выражаю вам признательность за то, что выслушали нас, а также за то, что объяснили нам ситуацию, в которую вы вовлечены», - сказал Рамафоса на встрече с Путиным.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава ЮАР Сирил Рамафоза на встрече в составе делегации президентов семи африканских стран с лидером России Владимиром Путиным, перечислил десять пунктов, из которых состоит африканская мирная инициатива по урегулированию украинского конфликта.

В свою очередь президент России Владимир Путин продемонстрировал делегации из Африки Стамбульский договор, подписанный представителем Киева в 2022 году, и гарантирующий безопасность Украины.

Путин подчеркнул, что документ был предварительно согласован и подписан, украинской делегацией. Однако после того, как российские войска были отведены от Киева - власти Украины просто выбросили этот договор.