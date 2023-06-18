Президент ЮАР поблагодарил Путина за объяснение ситуации вокруг украинского кризиса Фото: REUTERS

Президент ЮАР Сирил Рамафоса поблагодарил президента РФ Владимира Путина за объяснение российской позиции по кризису на Украине во время встречи с африканскими лидерами.

«Выражаю вам признательность за то, что выслушали нас, а также за то, что объяснили нам ситуацию, в которую вы вовлечены», - сказал Рамафоса на встрече с Путиным.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава ЮАР Сирил Рамафоза на встрече в составе делегации президентов семи африканских стран с лидером России Владимиром Путиным, перечислил десять пунктов, из которых состоит африканская мирная инициатива по урегулированию украинского конфликта.

В свою очередь президент России Владимир Путин продемонстрировал делегации из Африки Стамбульский договор, подписанный представителем Киева в 2022 году, и гарантирующий безопасность Украины.

Путин подчеркнул, что документ был предварительно согласован и подписан, украинской делегацией. Однако после того, как российские войска были отведены от Киева - власти Украины просто выбросили этот договор.