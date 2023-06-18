Путин поздравил российских медиков с профессиональным праздником Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил медиков с их профессиональным праздником.

«От всей души поздравляю с праздником всех, кто трудится в федеральных и региональных медицинских учреждениях, в районных и городских больницах, поликлиниках, в сельских фельдшерско-акушерских пунктах, кто без промедления выезжает и вылетает к больным, работая в санитарной авиации, в бригадах скорой помощи и МЧС», - сказал Путин.

Глава государства особо поблагодарил медиков, выполняющих свой профессиональный долг, участвуя в спецоперации.

Также российский лидер отметил и деятельность медицинских работников на Донбассе и в Новороссии.

Как писал сайт KP.RU, 15 июня президент России Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Путин отметил, что приезд китайского президента Цзиньпина в Россию в марте 2023 года поспособствовал развитию взаимовыгодного сотрудничества на главных направлениях.

В феврале российский военный врач рассказал о том, как ВСУ целенаправленно выслеживают полевых медиков, и наводят по ним миномётный огонь при помощи квадрокоптеров.