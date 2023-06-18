Песков отметил не спадающий интерес иностранных участников к ПМЭФ Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Интерес к ПМЭФ не падает, иногда состав участников, особенно зарубежных, меняется из-за изменений международной экономической конъюнктуры, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью газете «Известия».

«Форум является устоявшимся форматом для мировой экономики», - отметил Песков.

По его словам, состав участников, особенно зарубежных, иногда меняется в зависимости от международной экономической конъюнктуры, но интерес не падает.

«Главным участником форума все-таки является наш бизнес, наши регионы, повышение активности наших регионов», - подчеркнул Песков.

Как писал сайт KP.RU, Дмитрий Песков отметил, что специальная военная операция начиналась как обеспечение безопасности Донбасса, а сейчас «фактически стала войной с коллективным Западом».

«Действительно, специальная военная операция начиналась против киевского режима, чтобы обеспечить безопасность людей Донбасса», - сказал он.

Однако сейчас она уже продолжается как «фактически война между Москвой и коллективным Западом».