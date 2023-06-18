Песков отреагировал на инициативу Белого дома по новому формату ядерного сдерживания Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал в интервью с газетой «Известия» на инициативу США по новому формату ядерного сдерживания.

Отмечалось, что в обновленном проекте, предложенном США, подразумевается участие всех ядерных держав Совета Безопасности.

Песков подтвердил, что вести переговоры по данному вопросу невозможно без стран, владеющих ядерным оружием.

«Для того, чтобы вести переговоры, нужно иметь потенциал. Пока отношения с Вашингтоном настолько плохи и находятся на такой низкой точке, что говорить о конкретном диалоге пока не приходится», - заявил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Россия готова к такому диалогу. Однако, в настоящее время никаких переговоров не ведется.

Как писал сайт KP.RU, 28 февраля 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Уточнялось, что договор, подписанный в Праге 8 апреля 2010 года, предусматривает инспекционную деятельность любой из сторон соглашения.

При этом США намеренно не выполняли свои обязательства в указанной сфере деятельности. Это и стало официальной причиной приостановки сотрудничества.