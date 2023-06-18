В Кривом Роге прогремели взрывы Фото: REUTERS

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы, об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

По данным онлайн-карты, воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 1:43.

«Кривой Рог. Мощные взрывы», - написало издание.

Как писал сайт KP.RU, 15 июня в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы. Очевидцы сообщали о мощном взрыве в центре города. Отмечалось, что на месте поднимался дым.

В подконтрольной Киеву части Херсонской области была объявлена воздушная тревога.

12 июня в Харькове ночью прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, могла сработать система противовоздушной обороны.

Уточнялось, что в Харьковской и еще в пяти областях Украины объявлялась воздушная тревога.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.