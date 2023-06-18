Пушков: США уже не могут развернуть ход глобальных событий, но будут тормозить его Фото: Михаил ФРОЛОВ

США будут стараться сделать все возможное, чтобы затормозить ход глобальных событий, однако развернуть его им не удастся, об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Ведущие страны развивающегося мира хотят вступить в БРИКС, который еще недавно в США считался неким недоразумением, а сейчас становится одним из главных символов многополярности», - написал Пушков.

Сенатор подчеркнул, что США уже неспособны развернуть ход глобальных событий, но они будут стараться сделать все, чтобы его затормозить.

Как писал сайт KP.RU, 7 июня Пушков заявил, что сближение Ирана и Саудовской Аравии наносит удар по влиянию США на Ближнем Востоке.

Кроме того, политик отметил, что речь идет также об исключительно важном дипломатическом примирении шиитской и главной суннитской держав, которые долго открыто враждовали.

По его словам, Иран и Саудовская Аравия нормализуют отношения без оглядки на США, что в 20-м веке «вряд ли было возможным».