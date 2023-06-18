Пользователи Twitter предложили Зеленскому подписать капитуляцию из-за провала ВСУ Фото: REUTERS

Пользователи Twitter раскритиковали слова Зеленского об обучении украинских военных на Западе.

«Огромное спасибо всем тем, кто тренирует наших солдат, кто делится своим опытом с нашими героями и, кто сам учится у украинцев», - написал он.

Пользователи обвинили Зеленского в страданиях и смерти народа, припомнили ему зверства украинских нацистов.

«Мир ждет твоей отставки. Ты только навлек смерть и разрушение на свой народ», - написал пользователь.

В другом комментарии спросили, «Зеленский, ты видел, что творят твои украинские нацисты?».

Еще один пользователь подчеркнул, что «контрнаступление провалилось, только твоя безоговорочная капитуляция может спасти то, что осталось от Украины».

Также в комментариях спрашивали Зеленского, «сколько еще жизней украинцев будут стоить его эго и пропаганда?».

Большинство комментаторов пришли к выводу, что «их (военных – прим.) готовят к самоубийственной миссии».

Как писал сайт KP.RU, 16 июня пользователи подвергли критике публикацию Зеленского об американском законопроекте о передаче российских активов Киеву.

В комментариях пользователи называли это воровством, а обман Зеленского легендарным, говорили, что у него появится «больше домов в Майами»

Ранее Зеленского высмеяли за его слова о солидарности большей части стран с киевской формулой мира.