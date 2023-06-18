В Москве на МКАД автомобиль столкнулся с тремя лосями Фото: соцсети

В Москве на внутренней стороне 32-го км МКАД затруднено движение в результате аварии с участием автомобиля и трех лосей, об этом сообщил в Telegram-канале Дептранс Москвы.

«На внутренней стороне 32-го километра МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и трех особей животных (лоси). На месте работают оперативные службы города», - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Как писал сайт MSK.KP.RU, ранее в Москве на Волгоградском проспекте произошло ДТП, в котором столкнулись несколько автомобилей в районе дома 47Бс2.

Отмечалось, что на месте аварии работали оперативные службы города, в частности инспекторы ГИБДД. Движение в сторону центра города было затруднено.

Напомним, 14 июня в столице на Котельнической набережной произошла массовая авария: столкнулись шесть автомобилей, в том числе несколько машины такси.