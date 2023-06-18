РИА Новости: Военные США и Польши командуют украинскими солдатами Фото: REUTERS

Военные США и Польши командуют солдатами ВСУ, об этом заявил украинский пленный по имени Давид.

Он пояснил, что встречался на фронте с иностранными солдатами. По его словам, они были из Польши и из Америки. Они непосредственно командовали украинскими солдатами, подчеркнул военнопленный.

На Купянском направлении российская авиация нанесла восемь ударов по ВСУ, об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

Отмечалось, что экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-28, штурмовики Су-25 нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной мехбригады и 103-й отдельной бригаде теробороны.

Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция начиналась как обеспечение безопасности Донбасса, а сейчас «фактически стала войной с коллективным Западом»,

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал бедой нахождение ядерного оружия в руках президента США Джо Байдена.

Главы МИД Германии Анналена Бербок и министр экономики ФРГ Роберт Хабек работают на Украину, а не свою родину, заявил депутат бундестага Маркус Фронмайер.

Он пошутил, что в Германии правительство Бандеры Бербок и Володимира Хабека.