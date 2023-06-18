NYT: перед наступлением Киева в российских войсках произошли положительные перемены Фото: Александр КОЦ

Перед наступательными действиями Киева в войсках ВС России произошло несколько положительных перемен. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на отчеты солдат ВСУ.

"При подготовке к наступлению силы России улучшили дисциплину, координацию и поддержку с воздуха, предвещая перемены в конфликте", - написали в статье.

Также, издание подчеркивает, что в дни освобождения Артемовска от боевиков ВСУ, один из украинских солдат в отчете заявил, что до этого никогда не видел такого количества огня из стольких позиций. Военный посетовал на высокий уровень мастерства и снаряжения российских военнослужащих.

Между тем, обозреватель Wall Street Journal Мэтью Люксмур написал о том, что российские военнослужащие благодаря превосходству в воздухе и артиллерии нанесли удар по колоннам ВСУ, предоставленным Киеву странами Запада.