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НовостиПолитика18 июня 2023 4:55

NYT: перед наступлением Киева в российских войсках произошли положительные перемены

По информации издания, российские военные улучшили дисциплину, координацию и поддержку с воздуха
Юлия ВАСИЛЬЕВА
NYT: перед наступлением Киева в российских войсках произошли положительные перемены

NYT: перед наступлением Киева в российских войсках произошли положительные перемены

Фото: Александр КОЦ

Перед наступательными действиями Киева в войсках ВС России произошло несколько положительных перемен. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на отчеты солдат ВСУ.

"При подготовке к наступлению силы России улучшили дисциплину, координацию и поддержку с воздуха, предвещая перемены в конфликте", - написали в статье.

Также, издание подчеркивает, что в дни освобождения Артемовска от боевиков ВСУ, один из украинских солдат в отчете заявил, что до этого никогда не видел такого количества огня из стольких позиций. Военный посетовал на высокий уровень мастерства и снаряжения российских военнослужащих.

Между тем, обозреватель Wall Street Journal Мэтью Люксмур написал о том, что российские военнослужащие благодаря превосходству в воздухе и артиллерии нанесли удар по колоннам ВСУ, предоставленным Киеву странами Запада.