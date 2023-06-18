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НовостиПолитика18 июня 2023 6:14

Telegraph: победа России над Украиной подорвет существование НАТО

По мнению обозревателя, если Киев не в силах противостоять Москве, то зачем тогда существование альянса
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Telegraph: победа России над Украиной подорвет существование НАТО

Telegraph: победа России над Украиной подорвет существование НАТО

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Победа Москвы над Киевом, который поддерживает Запад, поставит под сомнение существование НАТО. Об этом заявил обозреватель Telegraph Ричард Кемп.

По словам Кемпа, шансы на успех в украинском конфликте складываются не в пользу Киева из-за преимущества российской армии.

"Можно сказать наверняка: украинская победа очень далека от гарантированной. Мы уже можем видеть это беспокойство, отраженное в нотах предостережения из Белого дома", — отметил журналист.

Также есть большая вероятность того, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц возобновят попытки подтолкнуть Украину к заключению мирного договора до конца этого года. Такая активность со стороны лидеров Европы подорвала бы позиции Байдена в конгрессе, где республиканцы могли бы воспользоваться ситуацией и сократить помощь Украине.

"Западные лидеры должны задать себе вопрос в Вильнюсе: если Киев, который поддерживает Североатлантический альянс, не может противостоять Москве, то в чем смысл НАТО?" - заключил Кемп.

Между тем, стало известно, что лидеры стран НАТО на саммите в Вильнюсе не планируют приглашать Украину в альянс. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.