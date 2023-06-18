Telegraph: победа России над Украиной подорвет существование НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Победа Москвы над Киевом, который поддерживает Запад, поставит под сомнение существование НАТО. Об этом заявил обозреватель Telegraph Ричард Кемп.

По словам Кемпа, шансы на успех в украинском конфликте складываются не в пользу Киева из-за преимущества российской армии.

"Можно сказать наверняка: украинская победа очень далека от гарантированной. Мы уже можем видеть это беспокойство, отраженное в нотах предостережения из Белого дома", — отметил журналист.

Также есть большая вероятность того, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц возобновят попытки подтолкнуть Украину к заключению мирного договора до конца этого года. Такая активность со стороны лидеров Европы подорвала бы позиции Байдена в конгрессе, где республиканцы могли бы воспользоваться ситуацией и сократить помощь Украине.

"Западные лидеры должны задать себе вопрос в Вильнюсе: если Киев, который поддерживает Североатлантический альянс, не может противостоять Москве, то в чем смысл НАТО?" - заключил Кемп.

Между тем, стало известно, что лидеры стран НАТО на саммите в Вильнюсе не планируют приглашать Украину в альянс. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.