Глава Роспотребнадзора Попова: в России уже несколько лет почти нет случаев холеры Фото: Иван МАКЕЕВ

В России последние несколько лет практически нет заболеваний холеры. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях ПМЭФ.

При этом, риски распространения заболевания все еще сохраняются, заявила Попова.

"Риск холеры есть всегда. Большое количество стран в мире, к сожалению, поражено холерой и на сегодняшний день риски есть во всех странах мира, потому что самолетом инфекцию может завести любой турист", - заявила глава ведомства, пишет РИА Новости.

Также Анна Попова добавила, что в Роспотребнадзоре делали и делают все для того, чтобы проникновение данной инфекции на территорию России стало наименее возможным. Последние несколько лет случаев заболевания в стране нет, даже завозных.

Между тем, также на ПМЭФ-2023 секретарь оргкомитета по подготовке к проведению форума Антон Кобяков, беседуя с журналистами, заявил о том, что на форуме были заключены 900 соглашений, на общую сумму в 3 трлн 860 млрд рублей.