AP: в море загорелся филиппинский паром, перевозивший 120 пассажиров Фото: Дмитрий СТЕШИН

Паром из Филиппин, на борту которого находилось 120 пассажиров и членов экипажа, загорелся в море. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на представителей береговой охраны.

Как стало известно, судно Esperanza Star загорелось на рассвете, когда следовало из провинции Филиппин Сикихор в провинцию Бохол. На данный момент проводится спасательная операция.

Пока неизвестно, сколько человек были спасены и есть ли в данном происшествии жертвы, сообщает агентство.

В прошлом году у берегов Греции также загорелось круизное судно с пассажирами на борту. Происшествие случилось с круизным паромом в Ионическом море в порту греческого острова Корфу. Тогда находившихся на борту пассажиров удалось эвакуировать, среди них также находились граждане Белоруссии.