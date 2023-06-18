МИД КНР допустил начало военного конфликта с США из-за американских провокаций Фото: REUTERS

Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин на своей странице в Twitter перед визитом в КНР госсекретаря Энтони Блинкена осудила статью агентства Блумберг, где сообщается о якобы провокациях со стороны Китая.

Хуа Чуньин заявила, что если между Пекином и Вашингтоном случится конфликт, то он будет спровоцирован деятельностью ВС США у территории Китая. В статье говорилось о том, что Китаю нужно прислушаться к тому, что скажет Блинкен во время визита. Также агентство писало о том, что КНР могут отпугнуть американские войска от берегов слишком рискованными маневрами и Китаю не понравится" то, что произойдет, если они зайдут слишком далеко".

"Для многих читателей Китая данная статья является шантажом. Автору, редактору необходимы уроки по истории и географии", - написала Хуа Чуньин.

Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Ваньбинь обвинил США в молчании по делу о диверсии на газопроводах “Северные потоки”. По его словам, Вашингтон всегда активно и решительно реагирует на острые международные темы, здесь он действует совершенно нетипично.