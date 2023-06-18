Шойгу вручил награды лечащимся в госпитале имени Вишневского участникам СВО

Шойгу заявил о достойное выполнение долга каждым из военнослужащих, поблагодарив также солдат за их службу и пожелав им скорейшего выздоровления

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил ордена Мужества, а также медали «За отвагу» и Суворова военнослужащим, которые проходят лечения в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий - Центральном военно-клиническом госпитале им. А.А. Вишневского. Об этом в субботу, 18 июня, сообщили в российском военном ведомстве.

Шойгу заявил о достойное выполнение долга каждым из военнослужащих, поблагодарив также солдат за их службу и пожелав им скорейшего выздоровления.

В ходе визита в госпиталь, приуроченному ко Дню медицинского работника, глава военного ведомства также обратил внимание на роль врачей и медсестер, оказывающих помощь раненым в ходе специальной военной операции.

«Ваши заслуги невозможно переоценить! Желаю вам мужества, терпения, крепкого здоровья и успехов в самой благородной службе — защите жизни и здоровья наших военнослужащих», — заявил он.

Как писал сайт KP.RU, по данным Министерства обороны РФ, всего с начала специальной военной операции свыше 70% военных врачей получили боевой опыт, а более 4,5 тыс. военных врачей были награждены за мужество и героизм.