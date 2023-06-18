Константинов: заявления Киева о планах захватить Крым являются частью информвойны

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает частью информационной войны заявления властей Украины о планах захватить полуостров.

"Против нас идет информационная война. При этом, сама идея не является реалистичной. Донбасс за девять лет не стал их, хоть и не был частью России. Отвоевать территорию у ядерной державы невозможно в принципе" - заявил Константинов РИА Новости.

Также, по его словам, подобные заявления киевских властей рассчитаны на украинских жителей и избирателей, которым необходимы хоть какие-то оптимистичные прогнозы на фоне той политики, приведшей к потере территорий, государственности, полному уничтожению экономики.

"Вот они и кудахтают по этой теме", - подчеркнул Константинов.

Ранее постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов сообщил, что полуостров планирует торговать с арабскими странами через Сирию.