В Роспотребнадзоре оценили потери России от коронавируса

Потери российской экономики из-за пандемии коронавирусной инфекции из расчета на душу населения оцениваются в 306 долларов на человека. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова, уточнив, что в Германии такие потери составили 4807 долларов, а в Австралии - 5760 долларов.

«Если посчитать из известных на сегодня нам цифрах, опубликованных в разных странах, то из расчета на душу населения потери российской экономики составили 306 долларов за счет пандемии, а в Германии это число составляет 4807 долларов, в Австралии - 5760 долларов на душу населения», - приводит РИА Новости заявление главы Роспотребнадзора, которая назвала эти цифры «несопоставимые».

По ее словам, такая разница в потерях «говорит о том, что все, что мы делали, это абсолютно правильно».

Попова напомнила, что система мероприятий, организованных в России и в ряде других стран, была разной. Так в некоторых странах вводились бесконечные локдауны, в России такие меры эксперты назвала малоэффективными, поэтому систему локдаунов не включали, кроме одного - самого первого, когда еще ничего не понимали про вирус.

Напомнили, ранее в Роспотребнадзоре оценили экономический ущерб от коронавируса в 2022 году. Как сообщалось, он составил не более 1,6 трлн рублей.