WP: ВСУ потеряли множество техники, необходимой для прорыва российской обороны Фото: Александр КОЦ

ВСУ будет сложно прорвать российскую оборону из-за того, что украинские военные уже потеряли огромное количество техники, пишет Washington Post.

"Российские военные сражаются на хорошо подготовленных позициях и накопили достаточное количество артиллерийских боеприпасов, к тому же у них больше беспилотников", - отмечается в материале.

Украинское наступление принесло Киеву немного значительных успехов , при том что оно идет уже две недели. Военным ВСУ сложно прорваться через линии российской обороны поскольку они хорошо защищены.

"Это сложно действительно сложно, поскольку множество оборудования Киева, предназначенного для прорыва обороны, уже уничтожено. Из-за этого пройти через все эти мины будет настоящим вызовом. А это первая линия укреплений", - пишут аналитики.

К слову, издание New York Times, ссылаясь на отчеты солдат ВСУ, сообщило, что перед наступательными действиями Киева в войсках ВС России произошло несколько положительных перемен.