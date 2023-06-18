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НовостиВ мире18 июня 2023 8:15

Politico: в конгрессе США собираются сократить средства Пентагона на закупку ракет

Предлагается перенаправить средства на усовершенствование военной подготовки
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Конгрессмены призвали сократить сумму, которую Пентагон намеревается потратить на производство ракет

Конгрессмены призвали сократить сумму, которую Пентагон намеревается потратить на производство ракет

Фото: EAST NEWS

Представители Республиканской партии в комитете по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США призвали сократить на более чем 2,5 млрд долларов сумму, которую Пентагон намеревается потратить на производство ракет, в том числе, для Киева. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на проект документа.

"Комитет особенно обеспокоен тем, что министерство не может предоставить реалистичную оценку затрат и продолжает с этими многолетними заказами на закупку без четкого понимания удельной стоимости каждой программы и производственных мощностей", - отмечается в отчете конгрессменов.

Как уточняется, вместо закупок ракет законодательные власти США предлагают перенаправить деньги на усовершенствование военной подготовки, а также исследование новых технологий.

Напомним, в начале июня этого года появилось сообщение, что группа из десяти членов Конгресса США попросила президента США Джо Байдена направить Украине дальнобойные ракеты.