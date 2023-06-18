Politico: в конгрессе США собираются сократить средства Пентагона на закупку ракет

Конгрессмены призвали сократить сумму, которую Пентагон намеревается потратить на производство ракет Фото: EAST NEWS

Представители Республиканской партии в комитете по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США призвали сократить на более чем 2,5 млрд долларов сумму, которую Пентагон намеревается потратить на производство ракет, в том числе, для Киева. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на проект документа.

"Комитет особенно обеспокоен тем, что министерство не может предоставить реалистичную оценку затрат и продолжает с этими многолетними заказами на закупку без четкого понимания удельной стоимости каждой программы и производственных мощностей", - отмечается в отчете конгрессменов.

Как уточняется, вместо закупок ракет законодательные власти США предлагают перенаправить деньги на усовершенствование военной подготовки, а также исследование новых технологий.

Напомним, в начале июня этого года появилось сообщение, что группа из десяти членов Конгресса США попросила президента США Джо Байдена направить Украине дальнобойные ракеты.