Путин допустил, что главком ВСУ Залужный находится за границей Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский президент Владимир Путин допустил то, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может находиться за границей Украины. Об этом глава государства сказал в ходе беседы с военкорами. Часть программы "Москва. Кремль. Путин", где об этом говорится, опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Путин ответил на вопрос, где находится Залужный:

"Я знаю, мне кажется знаю. Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться" - сказал Владимир Путин.

Напомним, в конце мая появилась информация о том, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения. Это произошло во время ракетного удара российских войск по командному пункту ВСУ в Херсонской области.

А 29 мая военные России нанесли удар по зданию ГУР Минобороны Украины. По словам сотрудника российских спецслужб, ракета попала в кабинет, соседний с кабинетом главы ведомства Кирилла Буданова.