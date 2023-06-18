Минобрнауки не планирует вводить церемонию поднятия флага и исполнения гимна в вузах

У университетов в отличии от школ нет основного времени начала занятий Фото: Иван МАКЕЕВ

Вопрос о введении церемонии поднятия флага, а также исполнения гимна в университетах России на данный момент не рассматривается. Такое заявление сделал замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, отметив, что у университетов нет основного времени начала занятий.

«У университетов нет основного времени начала занятий. Время начала занятий, как правило, различается в зависимости от факультета и курса, часто корпуса университета находятся в разных местах города. Поэтому в практическом плане мы не рассматриваем вопрос установления такой церемонии», - приводит ТАСС заявление замглавы ведомства

Напомним, год назад, в июне 2022 года, министр просвещения РФ Сергей Кравцов подписал документ о стандарте проведения церемонии по поднятию российского флага и исполнения национального гимна, а в феврале этого года он заявил, что в такие церемонии будут проводить в педагогических вузах.