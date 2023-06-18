Путин рассказал историю о трех братьях, героически сражающихся в зоне СВО

Владимир Путин во время закрытой части общения с военкорами заявил о возвращении раненых военнослужащих обратно в зону проведения специальной военной операции по своему желанию Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во время закрытой части общения с военкорами рассказал о возвращении раненых военнослужащих обратно в зону проведения специальной военной операции, уточнив что они делают это по своему желанию, а некоторых солдат ему даже приходится лично уговаривать отправиться домой. Часть программы «Москва. Кремль. Путин» представил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Возвращаются многие, я вот вчера с ребятами разговаривал и раньше с теми, которые получили ранения. Спрашиваю: вот сейчас госпиталь, а дальше планы? "Вернусь в зону СВО, к своим товарищам"», - заявил российский лидер, отметив, что такой ответ слышал практически от всех.

Так президент России привел в пример трех братьев, которые ранее вместе принимали участие в боевых действиях на запорожском направлении. «Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий», - рассказал российский президент.

Напомним, сегодня, 18 июня, появилось сообщение, что министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил награды лечащимся в госпитале им. Вишневского участникам специальной военной операции. Как сообщалось, глава военного ведомства поблагодарил солдат за их службу и пожелал им скорейшего выздоровления.