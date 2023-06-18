19FortyFive: необитаемая башня "Арматы" является главным козырем российского танка Фото: Александр КОЦ

Российский танк Т-14 "Армата", который может столкнуться с "Абрамсом" американского производства на украинском конфликте, имеет огромное преимущество. Речи идет о необитаемой башне, пишет обозреватель Крис Осборн в статье для 19FortyFive.

По мнению журналиста, "Армата" гораздо легче "Абрамса", а помимо того оснащен и тепловизионным прицелом, способным находить и ликвидировать цели на расстоянии до 5 километров в дневное время, и до 3,5 километров - в ночное. Также Осборн добавил, что российский танк стреляет снарядами снарядами 9М119 "Рефлекс", который может пробить до 900 миллиметров брони.

"Главным преимуществом танка Т-14 может быть его необитаемая башня", - заключил журналист.

Стоит отметить, что перед наступательными действиями Киева в войсках ВС России произошло несколько положительных изменений, сообщает New York Times, ссылаясь на отчеты солдат ВСУ.