Вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка в Астане

Правоохранители призвали жителей казахской столицы соблюдать спокойствие

Вооруженный мужчина захватил в заложники несколько человек в здании отделения одного из банков в Астане. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщила пресс-служба полиции.

"В здании "Каспий банка" на улице Достык заперся мужчина вместе с посетителями учреждения. По предварительным данным, мужчина вооружен", - сказано в сообщении пресс-службы, где также уточняется, что на данный момент на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов, а с мужчиной ведутся переговоры.

Правоохранители призвали жителей казахской столицы соблюдать спокойствие, а также не мешать правоохранительным органам.

Напомним, в марте этого года мужчина захватил заложников и забаррикадировался в аптеке немецкого города Карлсруэ, расположенный в земле Баден-Вюртемберг в Германии. Немецкие правоохранительные органы проводили спецоперацию по освобождению людей.