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НовостиОбщество18 июня 2023 10:14

Сальдо: ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Херсонской области

Информация о пострадавших уточняется
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Сальдо: ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Херсонской области

Сальдо: ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Херсонской области

Фото: REUTERS

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об обстреле пункта временного размещения в регионе со стороны ВСУ.

По информации Сальдо, украинские военные обстреляли пункт временного размещения в Скадовском районе Херсонской области. Данные о пострадавших сейчас уточняются, пишет ТАСС.

Ранее Владимир Сальдо сообщал, что из-за наводнения в Херсонской области многих жителей пришлось эвакуировать. За весь период чрезвычайной ситуации спасатели вывезли с территорий подтопления около 8,5 тысяч человек. При этом, в пунктах временного размещения граждан находятся 2 тысячи эвакуированных.

Между тем, 18 июня 2023 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что ВСУ сбросили 3 взрывных устройства с беспилотника в одном из сел.