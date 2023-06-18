Пушилин отреагировал на заявления о завершении демилитаризации Украины

Денис Пушилин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, комментируя сказанное ранее заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о том, что задача по демилитаризации Украины во многом выполнена, подчеркнул, что это не означает, что Россия перестанет освобождать территории Луганской народных республик (ЛНР), ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

«По моему мнению, президент достаточно все однозначно разложил по полочкам — имеется в виду, что в части того вооружения, которое было на Украине, ... В этой части фактически все уже уничтожено», — приводит РИА Новости уточнения врио главы ДНР.

Напомним, днем ранее, 17 июня, пресс-секретарь российского лидера, комментируя вопросы телеканала RT Arabic, заявил, что одна из задач специальной военной операции, фактически, была выполнена, указав на демилитаризацию Украины, отмечая, что там стало значительно меньше. Кроме того, представитель Кремля отметил, что страны НАТО, под прямым руководством Вашингтона, все активнее «влезают» в происходящее на Украине.