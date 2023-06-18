МВД: Семь человек находятся в заложниках у вооруженного мужчины в банке в Астане

К зданию банка прибыл спецназ. Фото Валерий Шарифулин/ТАСС

По предварительным данным, в заложниках у вооруженного мужчины, захватившего отделение банка в Астане, находятся семь человек. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Казахстана в воскресенье, 18 июня.

Местные издания сообщают, что к зданию банка прибыл спецназ, а мужчина требует перевести все активы банка в фонд детям-инвалидам, а также малоимущим и нуждающимся. На выполнение таких требований он отвел три часа, после чего намерен убить заложников.

Сообщается, что клиентов в отделении нет, а в заложниках находятся только сотрудники учреждения.

Напомним, сегодня, 18 июня, пресс-служа полиции Астаны сообщила, что вооруженный мужчина захватил в заложники несколько человек в здании отделения «Каспий банка». Как писал сайт KP.RU, спецслужбы отмечали, что с мужчиной начали вести переговоры.