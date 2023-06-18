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НовостиВ мире18 июня 2023 11:00

Спецназ освободил всех заложников из банка в Астане

Вооруженный мужчина держал в заложниках сотрудников банка
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Заложники освобождены!

Заложники освобождены!

Спецназ освободил всех людей, которые находились в заложниках у вооруженного мужчины, захватившего отделение банка в Астане. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Казахстана в воскресенье, 18 июня.

«Заложники освобождены!», - сказано в Telegram-канале ведомства.

Как писал сайт KP.RU, сообщалось, что клиентов в отделении нет, а в заложниках находятся только сотрудники. В МВД Казахстана заявляли, что в заложниках семеро человек.

Напомним, сегодня, 18 июня, пресс-служба полиции Астаны заявила о захвате отделения «Каспий банка». Местные СМИ сообщали, что вооруженный мужчина требует перевести все активы банка в фонд детям-инвалидам,