Путин раскрыл свой способ проверки информации о спецоперации

Путин: слова о больших потерях ВСУ при наступлении подтверждают на Украине "между собой в разговорах" Фото: REUTERS

На закрытой части общения с военкорами Владимир Путин заявил о том, что его слова о больших потерях украинской армии в ходе наступления подтвердили и на Украине. Фрагмент беседы программы "Москва. Кремль. Путин" опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

По словам Путина, на Украине подтверждают большие потери ВСУ в ходе наступления "между собой в разговорах". Глава государства отметил, что средства связи используются с обеих сторон.

"Ну вы же люди опытные. Я вам скажу: противник, ну допустим, противник, средства связи вам известны. И противник пользуется этими средствами связи. И мы. И они нас слушают, и мы. И очень многое стекается ко мне", - заявил российский лидер в ходе беседы.

Также в ходе встречи с бойцами глава государства выразил восхищение российскими бойцами в Марьинке. Владимир Путин сказал, что считает героической работу бойцов ВС РФ в