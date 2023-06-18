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НовостиПроисшествия18 июня 2023 11:38

Круизный теплоход "Павел Бажов" со 186 пассажирами сел на мель под Астраханью

Теплоход не получил каких-либо повреждений
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Черноярском районе Астраханской области на 2 748-м км реки Волги сел на мель речной теплоход "Павел Бажов

В Черноярском районе Астраханской области на 2 748-м км реки Волги сел на мель речной теплоход "Павел Бажов

Фото: соцсети

Следовавший по Волге из Перми в Астрахань круизный трехпалубный теплоход "Павел Бажов", на борту которого находилось 186 пассажиров, сел на мель на Волге. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщили в астраханском главке МЧС.

В заявлении ведомства уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

"В Черноярском районе Астраханской области на 2 748-м км реки Волги сел на мель речной теплоход "Павел Бажов", – сказано в сообщении министерства.

Кроме того, в заявлении ведомства отмечается что сам теплоход не получил каких-либо повреждений, а также нет утечки нефтепродуктов. Уточняется, что эксперты снимут теплоход с мели при помощи буксира, который уже сейчас выдвинулся на место происшествия.

Тем временем, как писал сайт KP.RU, Астраханский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начал проверку инцидента.