Круизный теплоход "Павел Бажов" со 186 пассажирами сел на мель под Астраханью

В Черноярском районе Астраханской области на 2 748-м км реки Волги сел на мель речной теплоход "Павел Бажов Фото: соцсети

Следовавший по Волге из Перми в Астрахань круизный трехпалубный теплоход "Павел Бажов", на борту которого находилось 186 пассажиров, сел на мель на Волге. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщили в астраханском главке МЧС.

В заявлении ведомства уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

"В Черноярском районе Астраханской области на 2 748-м км реки Волги сел на мель речной теплоход "Павел Бажов", – сказано в сообщении министерства.

Кроме того, в заявлении ведомства отмечается что сам теплоход не получил каких-либо повреждений, а также нет утечки нефтепродуктов. Уточняется, что эксперты снимут теплоход с мели при помощи буксира, который уже сейчас выдвинулся на место происшествия.

Тем временем, как писал сайт KP.RU, Астраханский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начал проверку инцидента.