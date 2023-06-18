Строящийся военный госпиталь горит в Брянске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На строительной площадке военного госпиталя в Володарском районе Брянска произошел пожар. Об этом стало известно в воскресенье, 18 июня.

Возгорание произошло при заливке битумом плит. На данный момент пожарные продолжают тушить здание, сообщили в экстренных службах. Стоит отметить, что специалисты уточнили - сторонних причин возгорания нет, пишет ТАСС.

Редакция KP.RU сообщала о том, что госпиталь возводит российское Минобороны. В региональном МЧС факт пожара в здании не опровергли.