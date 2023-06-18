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НовостиОбщество18 июня 2023 11:57

Строящийся военный госпиталь горит в Брянске

При этом сторонних причин пожара нет
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Строящийся военный госпиталь горит в Брянске

Строящийся военный госпиталь горит в Брянске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На строительной площадке военного госпиталя в Володарском районе Брянска произошел пожар. Об этом стало известно в воскресенье, 18 июня.

Возгорание произошло при заливке битумом плит. На данный момент пожарные продолжают тушить здание, сообщили в экстренных службах. Стоит отметить, что специалисты уточнили - сторонних причин возгорания нет, пишет ТАСС.

Редакция KP.RU сообщала о том, что госпиталь возводит российское Минобороны. В региональном МЧС факт пожара в здании не опровергли.