Daily Telegraph: ГУР Украины не предоставило доказательств о том, что Буданов жив Фото: ГУР Украины

Британское издание The Daily Telegraph сообщило, что не имеет сведений о состоянии здоровья главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова.

В статье отмечается, что представители подконтрольного Буданову ведомства в комментарии изданию заявили, что глава ГУР жив и здоров, опровергая тем самым заявления некоторых российских медиа о тяжелом ранении Буданова. При этом, как отметили в издании, никаких доказательств сотрудники ГУР Минобороны Украины не предоставили.

Напомним, в конце мая появились сообщения, что Буданов был тяжело ранен в результате российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР, который располагается на острове Рыбальский в Киеве. Ракета попала в соседний от Буданова кабинет. При этом киевские власти отрицают смерть Буданова, который резко пропал из информационного поля.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отмечал, что точность ударов ВКС России показывает, что российская разведка располагает точными сведениями о центрах управления украинских бригад и демонстрирует “высочайший уровень мастерства” в зоне спецоперации на Украине.