Bank of China ограничил переводы из России в банки ЕС, США и Швейцарии

Bank of China с понедельника, 13 июня, приостановил прием от российских банков платежи на перевод юаней в адрес банков США, стран-членов Европейского союза, Швейцарии, а также Великобритании. Фото: Shutterstock

Bank of China с понедельника, 13 июня, приостановил прием от российских банков платежи на перевод юаней в адрес банков США, стран-членов Европейского союза, Швейцарии, а также Великобритании. Об это сказано в заявлении некоторых кредитных организаций.

«В связи с получением банком-корреспондентом Bank of China (Russia) соответствующего указания с 13 июня 2023 года прекращен прием к исполнению клиентских платежей на перевод денежных средств в китайских юанях в адрес банков Евросоюза, банков Швейцарии, банков Великобритании и банков США», - сказано в сообщении Акибанка.

Как уточняется, что данное ограничение распространяется и на филиалы этих банков в Китае, однако исключением являются банки-получатели группы Bank of China.

Юникредитбанк также сообщают о таком ограничение, отмечая, что это касается иностранных филиалов банков Евросоюза, США и Великобритании.

Напомним, в феврале этого года появилось сообщение, что российские граждане получили возможность переводить денежные средства в китайской валюте на счета в банках России .