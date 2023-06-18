Вучич: Сербия больше не будет информировать о своих военных планах

Президент Сербии Александар Вучич Фото: REUTERS

Белград перестает публично информировать международное сообщество о своих военных планах. Такое заявление в воскресенье, 18 июня, сделал президент Сербии Александар Вучич во время своего обращения к нации.

Вучич указал на пару исключений, которыми станут повышение или понижение степени боевой готовности, а также информирование Североатлантического альянса, перед которым Белград имеет обязательства, которые, как отметил сербский лидер, республика, «всегда будет полностью выполнять в соответствии с резолюцией СБ ООН 1244».

«Мы пытаемся сохранить мир, но мы предупреждаем всех тех, кому явно все равно на мир и кто хочет, чтобы сербы покидали север Косова немного тише и это не происходило так громко. Этого не будет!», - заявил сербский президент.

Напомним, ранее Вучич обвинил косовского премьера Альбином Курти в эскалации ситуации, заявив в экстренном обращение к нации, что сербов втягивают в конфликт с НАТО.