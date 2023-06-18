Путин рассказал, как вернул из зоны спецоперации одного из трех братьев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторых российских бойцов ему лично приходилось просить отправиться домой из зоны спецоперации. В качестве примера он привел историю трех братьев, работающих на запорожском направлении.

“Три! Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий”, — рассказал президент на встрече с военкорами.

Также Путин отметил, что многие получившие ранения бойцы стараются вернуться в зону спецоперации и продолжить защищать страну.

Сайт KP.RU рассказывал историю краснодарского хирурга, который активно помогает российским бойцам в зоне спецоперации. Максим Лукашевич, врач из кубанской столицы, не смог быть безучастным в начале спецоперации и помогал закупкой лекарств и расходников в зону СВО, а с января 2023 года ездил на передовую и лично оказывал помощь раненым.