Семь человек погибли при пожаре в частном доме в Татарстане

Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Фото: МЧС Татарстана

В результате пожара в частном жилом доме в воскресенье , 18 июня, в деревне Саитово Тукаевского района Татарстана погибли семь человек, в том числе четверо детей. Такие данные приводит пресс-служба главного управления МЧС по Республике Татарстан.

Сообщается, что на данный момент экстренные службы ликвидировали открытое горение.

«К тушению пожара привлечено 43 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России - 15 человек и пять единицы техники», - сказано в заявлении ведомства.

По уточненной информации, в доме проживало восемь человек. По словам правоохранительных органов, семья была неблагополучной. Мать детей успела выйти из горящего дома.

Как писал KP.RU, в деревню Саитово сейчас выехал начальник ГУ МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин, а также прокуратура республики, которая проведет проверку по факту произошедшего.