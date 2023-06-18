Путин одобрил идею создания группы из его администрации для работы в зоне СВО

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин одобрил идею создания рабочей группы из его администрации в зоне проведения спецоперации на Украине для дальнейшей координации и систематизации новых идей.

Данное предложение ранее озвучили военкоры на закрытой части встречи с российским лидером во вторник, 13 июня. Кадры со встречи показали в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия-1»

«Вы же знаете известную сентенцию "хотите загубить дело - создайте рабочую группу". Но идея правильная у вас. Надо подумать, я с вами согласен, я сам хочу это сделать», - заявил глава государства, отметив, что и сам хочет это сделать.

При этом российский лидер назвал бессмысленным создавать какую-то рабочую группу, указав на необходимость налаживания системной работы.

«Надо подумать. Создать какую-то группу администрации, чтобы она постоянно шастала там среди командиров», - отметил он.

Напомним, в этот вторник, 13 июня, глава государства несколько часов лично общался с военкорами. В данной беседе приняли участие военкоры «Комсомолькой правды» Александр Коц и Дмитрий Стешин, а также Евгений Поддубный, Семен Пегов, Максим Долгов, Александр Сладков, Ирина Куксенкова, Андрей Руденко и другие.