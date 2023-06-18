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НовостиЭкономика18 июня 2023 14:21

Бывшая жена главы Microsoft призвала к реформе глобальной финансовой системы

Френч Гейтс предупредила об опасности роста мирового долга
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Бывшая жена главы корпорации Microsoft Мелинда Френч Гейтс

Бывшая жена главы корпорации Microsoft Мелинда Френч Гейтс

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Существующая сегодня структура глобальной финансовой системы нуждается в системной реформе на фоне стремительного роста объемов мировых долгов обязательств. Такое заявление сделала американский предприниматель, бывшая жена главы корпорации Microsoft Мелинды Френч Гейтс, отметив, что в противном случае, могут пострадать инвестиции в развитие стран Африки.

Речь идет о риске накапливания долгов африканскими странами после пандемии коронавируса, из-за чего сокращаются программы финансирования в области здравоохранения, а также социального обеспечения. По словам Френч Гейтс, данные вопросы необходимо обсуждать на деловых переговорах во время сессий Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ),.

«Необходимо наращивать обороты для глобального решения долговых проблем и реформирования Международного валютного фонда и Всемирного банка посредством серии встреч в этом году», - приводит слова Френч Гейтс агентство Bloomberg.

Напомним, ранее американский предприниматель и глава Tesla Илон Маск заявил, что текущий год станет сложным для глобальной экономики, предрекая банкротство многих компаний.