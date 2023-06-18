Бывшая жена главы Microsoft призвала к реформе глобальной финансовой системы

Бывшая жена главы корпорации Microsoft Мелинда Френч Гейтс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Существующая сегодня структура глобальной финансовой системы нуждается в системной реформе на фоне стремительного роста объемов мировых долгов обязательств. Такое заявление сделала американский предприниматель, бывшая жена главы корпорации Microsoft Мелинды Френч Гейтс, отметив, что в противном случае, могут пострадать инвестиции в развитие стран Африки.

Речь идет о риске накапливания долгов африканскими странами после пандемии коронавируса, из-за чего сокращаются программы финансирования в области здравоохранения, а также социального обеспечения. По словам Френч Гейтс, данные вопросы необходимо обсуждать на деловых переговорах во время сессий Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ),.

«Необходимо наращивать обороты для глобального решения долговых проблем и реформирования Международного валютного фонда и Всемирного банка посредством серии встреч в этом году», - приводит слова Френч Гейтс агентство Bloomberg.

Напомним, ранее американский предприниматель и глава Tesla Илон Маск заявил, что текущий год станет сложным для глобальной экономики, предрекая банкротство многих компаний.