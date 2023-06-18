Раскрыты зарплаты домработниц российских звезд

Бедрос Киркоров нанял себе 43-летнюю медсестру из Брянской области, которая начала проводить с ним все свое время. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пожилые артисты зачастую решают на проживание с сиделками или помощницами для того, чтобы всегда был рядом человек, который и прием лекарств контролирует и прибрать в квартире смогут.

Так, как передает «Телепрограмма», Бедрос Киркоров нанял себе 43-летнюю медсестру из Брянской области, которая начала проводить с ним все свое время. Тем временем, сам исполнитель отрицает роман с помощницей, однако его сына Филипп Киркоров постоянно говорит о приближающейся свадьбе.

Сама же медсестра из Брянской области Олеся Иванова на ток-шоу сообщила, что она просто помогает пожилому человеку.

«Я просто ему помогаю. В мои обязанности входит контроль лекарств, артериального давления и сатурации. Готовлю как помощница», - сказала женщина.

Продюсер Бари Алибасов платит своей сиделке 120 тысяч рублей за то, что та помогает ему не только по дому, но и даже на шоппинг ходит с ним.

Тем временем, телеведущий Дмитрий Дибров, который также пользовался услугами домработницы, столкнулся с некоторым трудностями. Как сообщается, его домработница один раз его домработница отказалась работать и еще приготовила плохую пищу. В итоге он был вынужден уволить их, наняв новый персонал.