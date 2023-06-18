Жена Петросяна раскрыла особенности воспитания своего сына Фото: Мария РЕМИЗОВА

Жена российского писателя-юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова призналась, что не навязывает сыну никаких ценностей и продолжит воспитывать его исключительно подавая пример.

Брухунова считает, что искусственно прививать своим детям какие-либо ценности является бесполезным занятием, поскольку ребенок все равно будет перенимать каждое движение своих родителей.

То же самое, по ее мнению, касается и ценностей – ребенок видит отношения между родителями и на их основании формирует привычки, которыми будет руководствоваться в будущей жизни при взаимодействии с противоположным полом.

“В мужчине мне важно видеть надежное плечо, умение держать слово и, конечно, чувство юмора. Хуже скучного мужчины может быть только жадный”, — отметила Брухунова.

Сайт KP.RU рассказывал, что Ваган стал вторым ребенком Евгения Вагановича. От первой жены, погибшей в автокатастрофе, у него есть дочь Викторина, однако известный юморист потерял надежду на примирение с наследницей, которая перестала разговаривать с отцом из-за отношений с Татьяной.