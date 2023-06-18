"Страна.ua": продажу гуманитарной помощи на Украине поставили на поток Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинское издание “Страна.ua” сообщило, что продажу гуманитарной помощи для солдат украинской армии уже давно поставили на поток.

“Пойдите на базары и изучите ассортимент на торговых площадках в интернете — обнаружите массу интересного. Массово продаются товары из гуманитарки, в частности обмундирование. На некоторых вещах даже есть бирки “не для продажи””, — цитирует издание слова главы дискуссионного экономического клуба Украины Олега Пендзина.

Издание отмечает, что гуманитарная помощь может завозиться без налогов и далее отправляться на открытый рынок, не доходя до воинских частей. При этом, со слов одного из волонтеров, на украинской границе практикуют другую коррупционную схему – “брать десятину”.

“То есть, везешь, к примеру, десять прицелов, один приходится отдать <...> На Украину идет поток фур с гуманитаркой, то есть можно собрать за счет такой "десятины" вполне коммерческую партию”, — рассказал изданию волонтер.

Напомним, еще в начале спецоперации на Украине начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев отмечал, что международные организации рассматривают вопрос о прекращении доставки гуманитарных грузов на Украину из-за массовых хищений гуманитарной помощи.

При этом, несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что все украинские коррупционеры выехали из страны еще в прошлом году, американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш выпустил в апреле 2023 года новое расследование о коррупции на Украине. По его данным, только за прошлый год Зеленский и компания только на закупках дизельного топлива присвоили себе более 400 млн долларов.