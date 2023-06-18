Пенс: после победы над Украиной Россия перейдет границу одной из стран НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил о необходимости продолжать военную поддержку Украины, поскольку после победы в текущем конфликте Россия якобы захочет перейти границы одной из стран НАТО.

“Я ожидаю, что если Россия победит Украину, то не пройдет много времени, прежде чем российская армия перейдет границу, когда наши мужчины и женщины в униформе должны будут пойти сражаться”, — заявил политик на канале NBC News.

Также Пенс признал, что среди американцев много людей скептически относятся к финансированию украинской армии, что отражает недостаток доверия действующему президенту США Джо Байдену. При этом, по словам Пенса, помощь Украине входит в национальные интересы Соединенных Штатов именно из-за угрозы расширения конфликта.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин всегда был и будет готов к любым контактам, которые могут позволить ему добиваться целей России. При этом, по его словам, глава государства предпочел бы не проводить спецоперацию на Украине, однако страны Запада не оставили иного выбора.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также отмечал, что решение о проведении спецоперации на Украине было ответом на “бесконечное” расширение НАТО.

Директор шведского аналитического центра Transnational Foundation for Peace & Future Research Ян Оберг подчеркивал, что Россия длительное время предупреждала НАТО, что расширение альянса приведет в тупик из-за Украины.