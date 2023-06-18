WSJ: в офисе Зеленского заявили, что "Минск-2" осложнил заключение сделки с Россией Фото: REUTERS

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что соглашение “Минск-2” 2015 года затруднило попытки достичь договоренности с Россией.

"Ермак утверждает, что попытки достичь договоренности с Россией были скованы соглашением 2015 года, заключенным под давлением Запада, согласно которому Москве передавался контроль над частями Украины", — приводит слова политика издание Wall Street Journal.

Также издание отметило, что в офисе президента Украины больше не нуждаются в посредниках, а вместо этого планируют переманить на свою сторону Бразилию и Индию, приглашая в страну различных латиноамериканских знаменитостей.

Напомним, договор “Минск-2” был подписан в феврале 2015 года и подразумевал прекращения огня в Донбассе, создание демилитаризованной зоны у линии соприкосновения и другие меры по дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

При этом, по словам президента России Владимира Путина, все последующие годы нынешние киевские власти все сводили к нулю, а минские договоренности были убиты еще задолго до вступления новых регионов в состав Российской Федерации.

Позже бывший канцер Германии Ангела Меркель признала, что эти соглашения были попыткой дать Украине время и позволить ей стать сильнее. Сам Зеленский также признавал, что он не планировал выполнять Минские соглашения.