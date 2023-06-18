CNN: Украина потеряла шансы на молниеносное наступление Фото: REUTERS

Американский телеканал CNN заявил, что наступление ВСУ в Запорожской области является главной целью Киева, однако продвигаться там слишком сложно и украинская армия вряд ли достигнет молниеносных результатов.

“Контрнаступление Украины пока не достигло той динамики, которую ожидали “некоторые чрезмерно оптимистичные наблюдатели””, — отметили на телеканале.

Журналист CNN Тим Листер отметил, что ВСУ не смогли пробить линию обороны российской армии на Запорожском направлении.

“У России было несколько месяцев, чтобы укрепить оборону, и нет шансов, что ВСУ смогут организовать молниеносное наступление”, — отмечает он.

При этом, по словам главы запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, Вашингтон поставил Киеву задачу продемонстрировать успехи в текущем наступлении до саммита НАТО в середине июля. Рогов считает, что именно это стало причиной того, что киевский режим бросает все резервы на верную смерть в Запорожской области.

Украинский политолог Олег Соскин считает, что наступление ВСУ провалилось из-за серьезной ошибки президента Украины Владимира Зеленского, который начал активные наступательные действия при дефиците западной техники.

По данным Минобороны России, с начала полномасштабных наступательных действий украинская армия только в боях на линии соприкосновения менее чем за две недели потеряла около 7,5 тысячи бойцов убитыми и ранеными, при этом не добившись никаких успехов.