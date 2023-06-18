Antena 3: румынские пограничники задержали трех заблудившихся в горах бойцов ВСУ

Телеканал Antena 3 сообщил что румынские пограничники обнаружили трех украинских коллег при попытке задержать незаконных мигрантов.

“Они утверждают, что заблудились из-за плохой видимости в горах и таким образом оказались на территории нашей страны”, — отметили на телеканале.

При этом погранполиция Румынии сообщила, что незадолго до этого случая в страну прибыло несколько граждан Украины, запросивших убежище, а всего через час в том же районе обнаружили трех вооруженных пограничников ВСУ, которые преследовали их, но заблудились в горах.

В погранслужбе отметили, что после допроса и опознания группу беженцев перевезут в центр для оказания помощи вынужденным переселенцам, а задержанных пограничников передадут обратно Киеву.

Напомним, недавно телеканал LTV сообщил о скоплении большой очереди из украинских беженцев на КПП Виентули на границе с псковской областью. При этом волонтеры сообщали о тяжелой гуманитарной ситуации на пункте пропуска.

Сайт KP.RU рассказывал, что по официальным данным ООН к концу 2022 года в Россию приехали 2 млн 800 тыс. вынужденных переселенцев с Украины, что в двое больше, чем в Польшу и втрое больше, чем в Германию.